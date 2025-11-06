Хватит ли 40 лет для пенсии?
Назначение пенсии происходит при достижении предусмотренного законом возраста в зависимости от приобретенного страхового стажа, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
В 2025 году требования к страховому стажу в Украине изменились. Размер стажа для получения пенсии по возрасту сейчас составляет:
- для пенсии в 60 лет – не менее 32 лет стажа;
- для назначения выплат в 63 года – минимум 22 года стажа;
- для пенсии в 65 лет – не менее 15 лет стажа.
Заметьте! Таким образом, со стажем 40 лет лицо имеет право выйти на пенсию по возрасту в 60 лет.
Какая будет пенсия за 40 лет стажа?
Чтобы рассчитать пенсию за 40 лет стажа в 60 лет, необходимо определить размер заработной платы человека. Посчитаем, сколько будет получать пенсионер с минимальной заработной платой и средней по Украине:
- Минимальная заработная плата в 2025 году составляет 8 000 гривен.
- Средняя зарплата в сентябре 2025 года составляла 26 623 гривен, по данным Госстата.
Имея страховой стаж в размере 40 лет и заработную плату 8 000 гривен, в 60 лет пенсионер может рассчитывать на пенсию около 3 594 гривен.
Какая пенсия при стаже 40 лет с зарплатой 8 000 гривен в 60 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора
Значительно большие выплаты начислят, если человек имеет 40 лет стажа, и выходит на пенсию в 60 лет с зарплатой 26 623 гривен – примерно 11 775 гривен.
Какая пенсия при стаже 40 лет с зарплатой 26 623 гривен в 60 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора
То есть уровень зарплаты даже при большом стаже имеет очень существенное значение для пенсионных выплат.
Стоит знать! Все пенсионные расчеты проводились с помощью пенсионного калькулятора.
Что еще нужно знать о стаже для пенсии?
В 2026 годуи требования к стажу для выхода на пенсию по возрасту возрастут. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь не менее 33 лет страхового стажа. Те, кто будет иметь 22 года стажа, смогут оформить пенсию в 63 года, а при наличии только 15 лет стажа – в 65 лет.
При расчете пенсионных выплат учитывается только официально подтвержденный стаж. Работа без официального оформления не добавляется к общей продолжительности трудовой деятельности.
В то же время государство предоставляет возможность самостоятельно докупить стаж, если его не хватает для выхода на пенсию. В 2025 году действует такая формула: один месяц страхового стажа стоит 22% от минимальной зарплаты. То есть сейчас стоимость одного месяца стажа равна 1 760 гривен.