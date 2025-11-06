Хватит ли 40 лет для пенсии?

Назначение пенсии происходит при достижении предусмотренного законом возраста в зависимости от приобретенного страхового стажа, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В 2025 году требования к страховому стажу в Украине изменились. Размер стажа для получения пенсии по возрасту сейчас составляет:

для пенсии в 60 лет – не менее 32 лет стажа;

для назначения выплат в 63 года – минимум 22 года стажа;

для пенсии в 65 лет – не менее 15 лет стажа.

Заметьте! Таким образом, со стажем 40 лет лицо имеет право выйти на пенсию по возрасту в 60 лет.

Какая будет пенсия за 40 лет стажа?

Чтобы рассчитать пенсию за 40 лет стажа в 60 лет, необходимо определить размер заработной платы человека. Посчитаем, сколько будет получать пенсионер с минимальной заработной платой и средней по Украине:

Минимальная заработная плата в 2025 году составляет 8 000 гривен .

. Средняя зарплата в сентябре 2025 года составляла 26 623 гривен, по данным Госстата.

Имея страховой стаж в размере 40 лет и заработную плату 8 000 гривен, в 60 лет пенсионер может рассчитывать на пенсию около 3 594 гривен.

Какая пенсия при стаже 40 лет с зарплатой 8 000 гривен в 60 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

Значительно большие выплаты начислят, если человек имеет 40 лет стажа, и выходит на пенсию в 60 лет с зарплатой 26 623 гривен – примерно 11 775 гривен.

Какая пенсия при стаже 40 лет с зарплатой 26 623 гривен в 60 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

То есть уровень зарплаты даже при большом стаже имеет очень существенное значение для пенсионных выплат.

Стоит знать! Все пенсионные расчеты проводились с помощью пенсионного калькулятора.

Что еще нужно знать о стаже для пенсии?