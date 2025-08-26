Можно ли выйти на пенсию при стаже 30 лет?

Стажа 30 лет недостаточно, чтобы уйти на пенсию в 60 лет, пишет 24 Канал.

Обратите внимание! В 2025 году, чтобы уйти на пенсию в 60, нужно приобрести минимум 32 года стажа.

Однако уйти на заслуженный отдых с 30 годами стажа можно в другом возрасте, в 2025 году для этого необходимо:

чтобы уйти на пенсию в 63 года иметь минимум – 22 года страхового стажа;

иметь минимум – 22 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Какая будет пенсия при стаже 30 лет и зарплате 10 тысяч?

Рассмотрим случай, когда лицо:

имело зарплату 10 тысяч гривен;

стаж – 30 лет;

хочет уйти на пенсию на общих условиях.

Если такой гражданин хочет уйти на пенсию в 63 года, его выплата составит примерно – 3,9 тысячи гривен.



Пенсия при стаже 30 лет, зарплате 10 тысяч в 63 года / Скриншот Пенсионный калькулятор

При выходе на пенсию в 65 лет, выплата будет несколько больше и составит ориентировочно – 4,3 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при стаже 30 лет в 65 / Скриншот Пенсионный калькулятор

Важно! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.