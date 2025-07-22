Сколько стажа необходимо для выхода на пенсию по возрасту?

Уйти на пенсию можно при достижении пенсионного возраста и наличии необходимого стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Уйти на отдых в 60 лет можно при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

можно при наличии не менее 32 лет страхового стажа; Уйти на отдых в 63 года можно при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

можно при наличии не менее 22 лет страхового стажа; Уйти на отдых в 65 лет можно при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Однако есть случаи, когда до 65 лет человек так и не набрал необходимого стажа. Тогда ему предусмотрена социальная пенсия.

Какой размер социальной пенсии?

Помощь от государства предусмотрена для людей, которые имеют страховой стаж меньше 15 лет.

Социальная пенсия назначается в размере 30% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и с учетом доплаты не может быть меньше 100% прожиточного минимума. Прожиточный минимум составляет 2 361 гривну.

Как оформить социальную пенсию?

Для получения социальной пенсии можно обратиться в исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов. Подать заявление на получение услуги заявитель может путем отправки документов по почте (заказным письмом) или по электронной почте. Какие документы нужны:

Заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;

Паспорт гражданина Украины;

Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

Справка об имеющемся страховом стаже, выдана органами ПФУ;

Декларация о доходах и имущественном состоянии за последние 6 месяцев;

Копия решения о назначении опекуна (для лица, которое признано недееспособным);

Информация о составе семьи лица, которая обратилась за назначением временной помощи.

Рассмотрение заявления на получение социальной пенсии происходит в течение 30 дней.