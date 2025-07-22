Сколько стажа необходимо для выхода на пенсию по возрасту?
Уйти на пенсию можно при достижении пенсионного возраста и наличии необходимого стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
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- Уйти на отдых в 60 лет можно при наличии не менее 32 лет страхового стажа;
- Уйти на отдых в 63 года можно при наличии не менее 22 лет страхового стажа;
- Уйти на отдых в 65 лет можно при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
Однако есть случаи, когда до 65 лет человек так и не набрал необходимого стажа. Тогда ему предусмотрена социальная пенсия.
Какой размер социальной пенсии?
Помощь от государства предусмотрена для людей, которые имеют страховой стаж меньше 15 лет.
Социальная пенсия назначается в размере 30% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и с учетом доплаты не может быть меньше 100% прожиточного минимума. Прожиточный минимум составляет 2 361 гривну.
Как оформить социальную пенсию?
Для получения социальной пенсии можно обратиться в исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов. Подать заявление на получение услуги заявитель может путем отправки документов по почте (заказным письмом) или по электронной почте. Какие документы нужны:
- Заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;
- Паспорт гражданина Украины;
- Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- Справка об имеющемся страховом стаже, выдана органами ПФУ;
- Декларация о доходах и имущественном состоянии за последние 6 месяцев;
- Копия решения о назначении опекуна (для лица, которое признано недееспособным);
- Информация о составе семьи лица, которая обратилась за назначением временной помощи.
Рассмотрение заявления на получение социальной пенсии происходит в течение 30 дней.