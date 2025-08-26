Чи можна вийти на пенсію при стажі 30 років?

Стажу 30 років недостатньо, аби піти на пенсію у 60 років, пише 24 Канал.

Зверніть увагу! Цьогоріч, аби піти на пенсію в 60, потрібно набути мінімум 32 роки стажу.

Однак піти на заслужений відпочинок з 30 роками стажу можна в іншому віці, у 2025 році для цього необхідно:

щоб піти на пенсію у 63 роки мати мінімум – 22 роки страхового стажу;

мати мінімум – 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Яка буде пенсія при стажі 30 років і зарплаті 10 тисяч?

Розглянемо випадок, коли особа:

мала зарплату 10 тисяч гривень;

стаж – 30 років;

хоче піти на пенсію на загальних умовах.

Якщо такий громадянин хоче піти на пенсію у 63 роки, його виплата складе приблизно – 3,9 тисячі гривень.



Пенсія при стажі 30 років, зарплаті 10 тисяч у 63 роки / Скриншот Пенсійний калькулятор

При виході на пенсію в 65 років, виплата буде дещо більша і складе орієнтовно – 4,3 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 30 років в 65 / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.