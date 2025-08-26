Чи можна вийти на пенсію при стажі 30 років?
Стажу 30 років недостатньо, аби піти на пенсію у 60 років, пише 24 Канал.
Зверніть увагу! Цьогоріч, аби піти на пенсію в 60, потрібно набути мінімум 32 роки стажу.
Однак піти на заслужений відпочинок з 30 роками стажу можна в іншому віці, у 2025 році для цього необхідно:
- щоб піти на пенсію у 63 роки мати мінімум – 22 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Яка буде пенсія при стажі 30 років і зарплаті 10 тисяч?
Розглянемо випадок, коли особа:
- мала зарплату 10 тисяч гривень;
- стаж – 30 років;
- хоче піти на пенсію на загальних умовах.
Якщо такий громадянин хоче піти на пенсію у 63 роки, його виплата складе приблизно – 3,9 тисячі гривень.
Пенсія при стажі 30 років, зарплаті 10 тисяч у 63 роки / Скриншот Пенсійний калькулятор
При виході на пенсію в 65 років, виплата буде дещо більша і складе орієнтовно – 4,3 тисячі гривень.
Яка буде пенсія при стажі 30 років в 65 / Скриншот Пенсійний калькулятор
Важливо! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.