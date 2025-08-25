Как выглядит новая монета 2 гривны?

Эта монета является частью серии "Выдающиеся личности Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Что известно о новой монете:

материал из которого изготовлена – нейзильбер;

тираж – 50 тысяч штук;

сувенирная упаковка;

гурт – рифленый.

Как выглядит эта монета:

на аверсе показан элемент кокарды легиона Украинских сечевых стрельцов, то есть, геральдического галицкого льва, который оперся на каменную глыбу;

на зеркальном фоне надпись "Україна", год чеканки, герб, номинал, стилизованное перо, подпись, логотип Банкнотно-монетного двора НБУ и факсимиле подписи Василия Вышиваного;

на реверсе можно увидеть стилизованный портрет Василия Вышиваного, декоративный орнамент с клевером.



Как выглядит новая монета 2 гривны в Украине / Иллюстрация НБУ

Обратите внимание! На монете есть много исторических отсылок. Например, на аверсе указано 1914 – год основания легиона. А клевер на реверсе указывает на талисман военной удачи. Также нужно отметить, что именно это растение украшало поэтический сборник Вышиваного "Проходят дни...".

Продажа монеты началась 25 августа 2025 года. Купить новинку можно в НБУ, а также банках, которые выступили дистрибьюторами.