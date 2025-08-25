Как ЕС поддержит оборонный сектор Украины?

Пока неизвестна доля кредитов по программе SAFE, которая будет назначаться Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Андрюс Кубилюс Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Информация о том, какую часть кредитов SAFE государства-члены ЕС будут использовать для поддержки Украины, будет доступна через несколько месяцев, но в настоящее время неофициально мы уже слышим, что немалое количество государств-членов заинтересовано в использовании инструмента SAFE для Украины.

Кубилюс отметил, что нынешняя позиция ЕС показывает, что европейцы заинтересованы в развитии оборонной промышленности Украины. К тому же он напомнил о процессе создания инструментов SAFE. Ведь эта программа разрабатывалась с учетом потребностей Украины.

Обратите внимание! Украинское государство не может непосредственно взять кредиты от SAFE. Однако государства ЕС имеют право закупать за эти деньги необходимое для Украины.

Что известно о SAFE? SAFE – специальная программа, которая должна помочь перевооружить Европу. Утвержден механизм был в конце мая 2025 года. Суть проекта заключается в том, что страны ЕС смогут у Брюсселя кредит, чтобы усилить свою обороноспособность.

Сможет ли украинский ВПК получить помощь от ЕС для покупки оружия?

Кубилюс сказал, что скоро станет известно сколько страны ЕС смогут использовать для Украины, благодаря SAFE. Нужно отметить, что общая сумма займов по этой программе достигает 150 миллиардов, сообщает УНИАН.

Довольно скоро мы объявим, сколько стран членов ЕС делают запрос на эти кредиты из фонда на 150 миллиардов. Мы видим довольно большой интерес. И позже, возможно, в ноябре, мы объявим, сколько из этих займов используют для Украины,

– сказал еврокомиссар.

Обратите внимание! Кубилюс заявил, что он не готов комментировать готовность стран ЕС финансировать закупку оружия из США на 90 миллиардов долларов.