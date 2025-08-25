Что известно о неуплате штрафов за ПДД?

В текущем году на них приходится почти четверть всех дел, пишет 24 Канал со ссылкой на opendatabot.

Следует отметить, что количество неуплаченных штрафов за нарушения ПДД в Украине сейчас меньше, чем в прошлом году. Однако это еще на треть больше, чем в 2023.

По сравнению с периодом до начала полномасштабной войны долгов и нарушений увеличилось наиболее существенно, аж в 2,5 раза,

– отметили в opendatabot.

В частности, с начала полномасштабного вторжения по подобной тематике произошло много изменений. Например, доля женщин, которые задолжали вовремя оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения, растет.

Обратите внимание! Так еще за первое полугодие 2021 года на женщин приходилось лишь 8% производств. Но в этом году цифра составляет уже 21%.

Что еще говорит статистика? Среди регионов по нарушениям правил дорожного движения сейчас лидирует столица Украины – 12% или 43 654 производства. Далее следуют Днепропетровщина с цифрой 36 879 или 10% и Одесская область, где количество нарушений составляет 29 502 или 8%. В то же время меньше всего нарушений зафиксировано в Луганской, Херсонской и Донецких областях.

Как меняется статистика по неуплате штрафов за ПДД?