Почему необходимо оформлять автогражданку?

Автогражданку должны оформлять все. Именно благодаря этому полису, в случае ДТП компенсация покроет финансовые убытки, пишет 24 Канал.

Читайте также Коломойский добился частичного разблокирования своих активов в судах

Сейчас за отсутствие автогражданки придется заплатить штраф. Водитель обязан иметь действующее ОСАГО при себе.

Какие штрафы за отсутствие страховки:

за отсутствие ОСАГО нужно заплатить – 425 гривен;

если этого не сделать в течение 15 дней, штраф удвоится и достигнет – 850 гривен.

Что влияет на стоимость автогражданки?

Стоимость автогражданки рассчитывается индивидуально. Учитываются следующие обстоятельства:

тип транспортного средства (нужно понимать, что страховка для мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей ощутимо отличается);

город регистрации автомобиля;

объем двигателя (чем он больше, тем дороже);

наличие определенных льгот (например, участники боевых действий сейчас имеют право на скидку 50%);

физическое или юридическое лицо получают полис;

сфера применения авто;

срок действия;

размер франшизы (то есть, суммы, которую страхователь должен оплатить самостоятельно при наступлении страхового случая).

Разберемся на примере, где:

объем двигателя 2 000 сантиметров кубических (литров);

год выпуска авто – 2000;

город регистрации – Киев.

При условии, что автогражданку оформляет физлицо и это авто не используется как такси, предложения от компаний будут такие:

Стоимость страхования легкового авто в Киеве / Скриншот с сайта Автогражданка

При тех же условиях, во Львове цены будут ощутимо ниже:



Стоимость страхования легкового авто во Львове / Скриншот с сайта Автогражданка

Обратите внимание! Расчеты происходили через сайт Автогражданка.

Как оформить полис дешевле?

При оформлении полиса, нужно ориентироваться не на самую дешевую автогражданку, а выбирать наиболее оптимальный вариант. Ведь важно, чтобы страховая смогла "защитить" вас от весомых убытков.

Дабы провести сравнительный анализ, можно воспользоваться онлайн-сервисами. Также исчерпывающую консультацию вам предоставит страховой агент.

Обратите внимание! Норма выплат регулируется законом Украины. В частности, за вред причиненный жизни и здоровью потерпевших, нужно выплатить 500 тысяч гривен на 1 человека. Максимум на 1 страховой случай достигает – 5 миллионов гривен. Впоследствии эти суммы будут меняться.