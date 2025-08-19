Почему необходимо оформлять автогражданку?
Автогражданку должны оформлять все. Именно благодаря этому полису, в случае ДТП компенсация покроет финансовые убытки, пишет 24 Канал.
Читайте также Коломойский добился частичного разблокирования своих активов в судах
Сейчас за отсутствие автогражданки придется заплатить штраф. Водитель обязан иметь действующее ОСАГО при себе.
Какие штрафы за отсутствие страховки:
- за отсутствие ОСАГО нужно заплатить – 425 гривен;
- если этого не сделать в течение 15 дней, штраф удвоится и достигнет – 850 гривен.
Что влияет на стоимость автогражданки?
Стоимость автогражданки рассчитывается индивидуально. Учитываются следующие обстоятельства:
- тип транспортного средства (нужно понимать, что страховка для мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей ощутимо отличается);
- город регистрации автомобиля;
- объем двигателя (чем он больше, тем дороже);
- наличие определенных льгот (например, участники боевых действий сейчас имеют право на скидку 50%);
- физическое или юридическое лицо получают полис;
- сфера применения авто;
- срок действия;
- размер франшизы (то есть, суммы, которую страхователь должен оплатить самостоятельно при наступлении страхового случая).
Разберемся на примере, где:
- объем двигателя 2 000 сантиметров кубических (литров);
- год выпуска авто – 2000;
- город регистрации – Киев.
При условии, что автогражданку оформляет физлицо и это авто не используется как такси, предложения от компаний будут такие:
Стоимость страхования легкового авто в Киеве / Скриншот с сайта Автогражданка
При тех же условиях, во Львове цены будут ощутимо ниже:
Стоимость страхования легкового авто во Львове / Скриншот с сайта Автогражданка
Обратите внимание! Расчеты происходили через сайт Автогражданка.
Как оформить полис дешевле?
При оформлении полиса, нужно ориентироваться не на самую дешевую автогражданку, а выбирать наиболее оптимальный вариант. Ведь важно, чтобы страховая смогла "защитить" вас от весомых убытков.
Дабы провести сравнительный анализ, можно воспользоваться онлайн-сервисами. Также исчерпывающую консультацию вам предоставит страховой агент.
Обратите внимание! Норма выплат регулируется законом Украины. В частности, за вред причиненный жизни и здоровью потерпевших, нужно выплатить 500 тысяч гривен на 1 человека. Максимум на 1 страховой случай достигает – 5 миллионов гривен. Впоследствии эти суммы будут меняться.