Чи вистачить 40 років для пенсії?

Призначення пенсії відбувається при досягненні передбаченого законом віку залежно від набутого страхового стажу, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

У 2025 році вимоги до страхового стажу в Україні змінилися. Розмір стажу для отримання пенсії за віком наразі складає:

для пенсії у 60 років – не менше 32 років стажу;

для призначення виплат у 63 роки – мінімум 22 роки стажу;

для пенсії у 65 років – щонайменше 15 років стажу.

Зауважте! Таким чином, зі стажем 40 років особа має право вийти на пенсію за віком у 60 років.

Яка буде пенсія за 40 років стажу?

Щоб розрахувати пенсію за 40 років стажу у 60 років, необхідно визначити розмір заробітної плати людини. Порахуємо, скільки отримуватиме пенсіонер з мінімальною заробітною платою та середньою по Україні:

Мінімальна заробітна плата у 2025 році становить 8 000 гривень .

. Середня зарплата у вересні 2025 року становила 26 623 гривень, за даними Держстату.

Маючи страховий стаж у розмірі 40 років та заробітну плату 8 000 гривень, у 60 роки пенсіонер може розраховувати на пенсію близько 3 594 гривень.

Яка пенсія за стажу 40 років із зарплатою 8 000 гривень у 60 років / Скриншот з пенсійного калькулятора

Значно більші виплати нарахують, якщо людина має 40 років стажу, і виходить на пенсію у 60 років із зарплатою 26 623 гривень – приблизно 11 775 гривень.

Яка пенсія за стажу 40 років із зарплатою 26 623 гривень у 60 років / Скриншот з пенсійного калькулятора

Тобто рівень зарплати навіть за великого стажу має дуже суттєве значення для пенсійних виплат.

Варто знати! Усі пенсійні розрахунки проводилися за допомогою пенсійного калькулятора.

Що ще треба знати про стаж для пенсії?