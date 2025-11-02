Кому не проіндексують пенсії у березні?

З 1 березня 2026 року в Україні запланована щорічна індексація пенсій, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів. Проте підвищення торкнеться не всіх пенсіонерів.

Цікаво Нові вимоги Пенсійного фонду: чому у пенсіонерів запитують довідки про доходи

Загалом уряд передбачив на пенсійне забезпечення понад трильйон гривень, однак індексація стосуватиметься лише базової частини пенсії, тобто без надбавок та доплат.

Зокрема, без підвищення залишаться ті, хто:

вийшов на пенсію протягом останніх трьох років, оскільки їхні виплати вже враховують актуальні показники заробітку;

мають спеціальні пенсії за окремими законами: судді, прокурори, держслужбовці та інші посадовці.

Якою буде індексація у 2026 році?

Водночас як зауважують у ПФУ, індексація пенсій в Україні заплановано на 1 березня 2026 року. Вона покликана частково компенсувати зростання цін на товари та послуги.

Наприклад! У 2025 році коефіцієнт індексації становив 1,115, що дало приріст виплат у середньому на 9,5%. Точний відсоток підвищення у 2026 році уряд оголосить у лютому, напередодні перерахунку.

Розмір підвищення визначатимуть, враховуючи темпи зростання середньої зарплати, з якої сплачуються страхові внески. Водночас максимальний розмір підвищення у 2025 році становив до 1 500 гривень.

Що ще відомо про індексацію пенсій в Україні?