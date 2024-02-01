Надбавка на детей

Надбавка на детей выплачивается на каждого ребенка и назначается к различным видам пенсионных выплат, таких как по возрасту, по инвалидности и по выслуге лет.

Читайте также Успеть до 31 марта: как не потерять пенсионные выплаты

Для получения этой надбавки пенсионер должен предоставить документы, подтверждающие отсутствие других источников дохода, что может быть основой для исчисления единого взноса на социальное страхование:

Трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц.

Копию приказа (распоряжения) об увольнении с работы.

Данные о застрахованном лице.

Сведения об отсутствии государственной регистрации ФЛП.

Если речь идет о случае трудоустройства, факт увольнения с работы должен быть подтвержден личным заявлением, указанной датой прекращения работы и обстоятельствами.

Кто может получить надбавку

Надбавка к пенсии на несовершеннолетних детей назначается только одному из родителей до того времени, пока ребенок не достигнет 18 лет.

Дети, которые являются лицами с инвалидностью с детства, или дети с инвалидностью, не имеют права на получение надбавки к пенсии.

Заметьте! Те, кто получают эту надбавку, должны вовремя сообщать Пенсионный фонд Украины о своем трудовом трудоустройстве или занятости предпринимательской деятельностью. В случае невыполнения этой обязанности выплата надбавки к пенсии может быть прекращена

Как получить доплату

Для назначения надбавки нужно подать следующие документы:

Заявление о назначении или перерасчете пенсии. Паспорт. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Трудовую книжку или другие документы, которые подтверждают отсутствие работы и предпринимательской деятельности. Свидетельство о рождении ребенка, который находится на содержании пенсионера. Справку с места жительства о пребывании на содержании или о совместном проживании с пенсионером. Справку от органа социальной защиты о том, что человек не получает пособие на ребенка.

Заявление и все необходимые документы можно подать: