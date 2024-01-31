Кому нужно пройти идентификацию
В Украине пенсии без идентификации будут выплачивать только до 31 марта. Это касается внутренне перемещенных лиц, которые были взяты на учет до 24 февраля 2022 года.
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При этом, пройти идентификацию можно следующим образом:
- в отделении Пенсионного фонда или Ощадбанка;
- через электронный кабинет ПФУ;
- в режиме видеоконференцсвязи4
- если пенсионер из числа ВПЛ находится за рубежом, то в заграничном дипломатическом учреждении Украины нужно получить документ, удостоверяющий, что физическое лицо является живым.
Как записаться на видеоидентификацию: пошаговая инструкция
Для того чтобы записаться на прохождение идентификации через видеоконференцию с помощью веб-портала ПФУ, нужно выполнить следующие шаги:
- Зайдите на веб-портал электронных Услуг Пенсионного фонда Украины. В верхней части экрана выберите вкладку "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи" и нажмите на нее.
- В появившейся на экране форме заполните все поля обозначенные звездочкой. Выполните указанные на экране указания.
- Заполните обязательно:
- личные данные;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- укажите адрес электронной почты и номер телефона;
- выберите способ проведения видеоидентификации через одно из предложенных приложений: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;
- при необходимости укажите вид услуги, которую необходимо обеспечить во время видеоидентификации (это могу быть переводчик жестового языка, физическое сопровождение персонального ассистента или помощника и так далее);
- дайте согласие на передачу данных и нажмите "Подать заявление".
После того как вы подадите заявку на прохождение идентификации через видеоконференцию, уполномоченное лицо из Пенсионного фонда свяжется с вами для согласования даты и способа проведения видеоидентификации.