Кому нужно пройти идентификацию

В Украине пенсии без идентификации будут выплачивать только до 31 марта. Это касается внутренне перемещенных лиц, которые были взяты на учет до 24 февраля 2022 года.

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При этом, пройти идентификацию можно следующим образом:

  • в отделении Пенсионного фонда или Ощадбанка;
  • через электронный кабинет ПФУ;
  • в режиме видеоконференцсвязи4
  • если пенсионер из числа ВПЛ находится за рубежом, то в заграничном дипломатическом учреждении Украины нужно получить документ, удостоверяющий, что физическое лицо является живым.

Как записаться на видеоидентификацию: пошаговая инструкция

Для того чтобы записаться на прохождение идентификации через видеоконференцию с помощью веб-портала ПФУ, нужно выполнить следующие шаги:

  1. Зайдите на веб-портал электронных Услуг Пенсионного фонда Украины. В верхней части экрана выберите вкладку "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи" и нажмите на нее.
  2. В появившейся на экране форме заполните все поля обозначенные звездочкой. Выполните указанные на экране указания.
  3. Заполните обязательно:
  • личные данные;
  • данные документа, удостоверяющего личность;
  • укажите адрес электронной почты и номер телефона;
  • выберите способ проведения видеоидентификации через одно из предложенных приложений: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;
  • при необходимости укажите вид услуги, которую необходимо обеспечить во время видеоидентификации (это могу быть переводчик жестового языка, физическое сопровождение персонального ассистента или помощника и так далее);
  • дайте согласие на передачу данных и нажмите "Подать заявление".

После того как вы подадите заявку на прохождение идентификации через видеоконференцию, уполномоченное лицо из Пенсионного фонда свяжется с вами для согласования даты и способа проведения видеоидентификации.