Кому потрібно пройти ідентифікацію

В Україні пенсії без ідентифікації виплачуватимуть лише до 31 березня. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

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При цьому, пройти ідентифікую можна наступним чином:

у відділенні Пенсійного фонду чи Ощадбанку;

через електронний кабінет ПФУ;

у режимі відеоконференцзв'язку;

якщо пенсіонер з-поміж ВПО перебуває за кордоном, то в закордонній дипломатичній установі України отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою.

Зверніть увагу! Якщо ідентифікацію не пройти, то пенсія накопичуватиметься на рахунку одержувача доти, доки пенсіонер не підтвердить свою особу.

Як записатися на відеоідентифікацію: покрокова інструкція

Для того, щоб записатися на проходження ідентифікації через відеоконференцію за допомогою вебпорталу ПФУ, потрібно виконати такі кроки:

Зайдіть на вебпортал електронних Послуг Пенсійного фонду України. У верхній частині екрана оберіть вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку" та натисніть на неї. У формі, що з’явиться на екрані, заповніть всі поля, позначені зірочкою. Виконайте зазначені на екрані вказівки. Заповніть обовʼязково:

особисті дані;

дані документу, що посвідчує особу;

вкажіть адресу електронної пошти та номер телефону;

оберіть спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;

за необхідності, вкажіть вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації ( це можу бути перекладач жестової мови, фізичний супровід персонального асистента або помічника тощо);

дайте згоду на передачу даних та натисніть "Подати заяву".

Зауважте! До заяви можуть бути додані ідентифікаційні документи: паспорт, пенсійне посвідчення, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтво про народження, трудова книжка тощо.

Після того як ви подасте заявку на проходження ідентифікації через відеоконференцію, уповноважена особа з Пенсійного фонду зв'яжеться з вами для узгодження дати та способу проведення відеоідентифікації.