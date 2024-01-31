Кому потрібно пройти ідентифікацію
В Україні пенсії без ідентифікації виплачуватимуть лише до 31 березня. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.
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При цьому, пройти ідентифікую можна наступним чином:
- у відділенні Пенсійного фонду чи Ощадбанку;
- через електронний кабінет ПФУ;
- у режимі відеоконференцзв'язку;
- якщо пенсіонер з-поміж ВПО перебуває за кордоном, то в закордонній дипломатичній установі України отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою.
Як записатися на відеоідентифікацію: покрокова інструкція
Для того, щоб записатися на проходження ідентифікації через відеоконференцію за допомогою вебпорталу ПФУ, потрібно виконати такі кроки:
- Зайдіть на вебпортал електронних Послуг Пенсійного фонду України. У верхній частині екрана оберіть вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку" та натисніть на неї.
- У формі, що з’явиться на екрані, заповніть всі поля, позначені зірочкою. Виконайте зазначені на екрані вказівки.
- Заповніть обовʼязково:
- особисті дані;
- дані документу, що посвідчує особу;
- вкажіть адресу електронної пошти та номер телефону;
- оберіть спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;
- за необхідності, вкажіть вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації ( це можу бути перекладач жестової мови, фізичний супровід персонального асистента або помічника тощо);
- дайте згоду на передачу даних та натисніть "Подати заяву".
Після того як ви подасте заявку на проходження ідентифікації через відеоконференцію, уповноважена особа з Пенсійного фонду зв'яжеться з вами для узгодження дати та способу проведення відеоідентифікації.