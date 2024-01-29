Який стаж потрібен для виходу на пенсію

У 2024 році на пенсію зможуть вийти громадяни, які досягли 60, 63 і 65 років. Однак, для цього вони мають набути мінімально встановлену кількість стажу.

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Зараз встановлені мінімуми кількості стажу для отримання пенсії такі:

для 60 років – 31 рік;

63 років – 21 рік;

65 років – 15 років.

Зверніть увагу! Кількість мінімального стажу для виходу на пенсію у 60 років щорічно зростає. У 65 років цей показник становитиме уже 35 років.

Як оформити пенсію за віком

Для оформлення пенсії необхідно звернутися у ПФУ. Для цього можна завітати у відділення Пенсійного фонду або ж скористатися послугами вебпорталу.

Які документи для цього потрібні:

посвідчення особи (паспорт);

за наявністю, свідоцтво про шлюб;

реквізити банківського рахунку;

документи, які підтверджують страховий стаж (наприклад, трудова книжка);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка про зарплату за будь-які 60 місяців підряд до 30 січня 2000 року;

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Пенсія встановлюється з дня набуття визначеного віку, якщо пенсіонер подав відповідну заяву протягом 3 місяців, після дня народження. Якщо громадянин не встиг, то йому нараховують виплати з моменту звернення.