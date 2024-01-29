Який стаж потрібен для виходу на пенсію
У 2024 році на пенсію зможуть вийти громадяни, які досягли 60, 63 і 65 років. Однак, для цього вони мають набути мінімально встановлену кількість стажу.
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Зараз встановлені мінімуми кількості стажу для отримання пенсії такі:
- для 60 років – 31 рік;
- 63 років – 21 рік;
- 65 років – 15 років.
Як оформити пенсію за віком
Для оформлення пенсії необхідно звернутися у ПФУ. Для цього можна завітати у відділення Пенсійного фонду або ж скористатися послугами вебпорталу.
Які документи для цього потрібні:
- посвідчення особи (паспорт);
- за наявністю, свідоцтво про шлюб;
- реквізити банківського рахунку;
- документи, які підтверджують страховий стаж (наприклад, трудова книжка);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- довідка про зарплату за будь-які 60 місяців підряд до 30 січня 2000 року;
- фотографії 2,5х3 сантиметри.
Пенсія встановлюється з дня набуття визначеного віку, якщо пенсіонер подав відповідну заяву протягом 3 місяців, після дня народження. Якщо громадянин не встиг, то йому нараховують виплати з моменту звернення.