Денис Шмигаль повідомив про такі позитивні прогнози на засіданні уряду в п'ятницю, 26 січня. За попередньою інформацією, затвердження програми відбудеться 1 лютого 2024 року.

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Схвалення програми підтримки для України

Український прем'єр очікує, що у 2024 році Європейський Союз зможе надати Україні фінансову допомогу орієнтовно на такому ж рівні, який був у 2023.

Ми очікуємо, що 1 лютого ЄС затвердить нову чотирирічну програму підтримки України на 50 мільярдів євро Ukraine Facility. Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму,

– розповів Шмигаль.

Зокрема, за словами прем'єр-міністра України, адміністрація президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена планує надати Україні у 2023 році майже 12 мільярдів фінансової допомоги.

Як зазначив Шмигаль, наразі в уряді очікують позитивного рішення Конгресу США з цього питання вже найближчим часом.

Що цьому передувало