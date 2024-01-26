Денис Шмыгаль сообщил о таких положительных прогнозах на заседании правительства в пятницу, 26 января. По предварительной информации, утверждение программы состоится 1 февраля 2024 года.
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Одобрение программы поддержки для Украины
Украинский премьер ожидает, что в 2024 году Европейский Союз сможет предоставить Украине финансовую помощь ориентировочно на таком же уровне, который был в 2023 году.
Мы ожидаем, что 1 февраля ЕС утвердит новую четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 миллиардов евро Ukraine Facility. Предварительно можем сказать, что все 27 членов ЕС согласились поддержать эту программу,
– рассказал Шмыгаль.
В частности, по словам премьер-министра Украины, администрация президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена планирует предоставить Украине в 2023 году около 12 миллиардов финансовой помощи.
Как отметил Шмыгаль, В настоящее время в правительстве ожидают положительного решения Конгресса США по этому вопросу уже в ближайшее время.
Что этому предшествовало
- В декабре 2023 года Венгрия наложила вето на долгосрочную программу бюджетной помощи Украине, в рамках которой должны выделить 50 миллиардов евро. Шарль Мишель не называл страну, которая не поддержала соответствующее решение, но впоследствии Орбан сообщил, что конкретно его страна наложила вето.
- В то же время со скандальным политиком согласился и словацкий премьер Роберт Фицо. Однако уже после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде, Фицо утвердил, что не будет блокировать 50 миллиардов от ЕС. Кроме этого, он дал разрешение на покупку оружия у словацких предприятий.
- Несмотря на недовольство Орбана, МИД Финляндии убеждена, что венгерский премьер снимет вето по финансовой помощи для Украины. По словам Элины Валтонен, Министр иностранных дел Венгрии дал "положительный сигнал" на встрече глав МИД Евросоюза.
- Европейские лидеры рассматривают "ядерный вариант" наказание Венгрии, если она заблокирует передачу Украине средств. Пять европейских чиновников и дипломатов заявили, что другие страны блока готовы применить против Венгрии 7 статью, которая предусматривает приостановку ее права голоса по решениям ЕС.