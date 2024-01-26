Денис Шмыгаль сообщил о таких положительных прогнозах на заседании правительства в пятницу, 26 января. По предварительной информации, утверждение программы состоится 1 февраля 2024 года.

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Одобрение программы поддержки для Украины

Украинский премьер ожидает, что в 2024 году Европейский Союз сможет предоставить Украине финансовую помощь ориентировочно на таком же уровне, который был в 2023 году.

Мы ожидаем, что 1 февраля ЕС утвердит новую четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 миллиардов евро Ukraine Facility. Предварительно можем сказать, что все 27 членов ЕС согласились поддержать эту программу,

– рассказал Шмыгаль.

В частности, по словам премьер-министра Украины, администрация президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена планирует предоставить Украине в 2023 году около 12 миллиардов финансовой помощи.

Как отметил Шмыгаль, В настоящее время в правительстве ожидают положительного решения Конгресса США по этому вопросу уже в ближайшее время.

Что этому предшествовало