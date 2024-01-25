Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила уверенность, что венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снимет вето с финансовой помощи Украине. Таким мнением она поделилась во время общения с немецкими журналистами.

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Почему Валтонен так считает

По мнению главы МИД Финляндии, Орбан в конце концов не будет блокировать финансовую помощь для нашего государства на специальном саммите ЕС, который запланирован на 1 февраля.

Валтонен 22 января приняла участие во встрече глав МИД Евросоюза, где также был и Петер Сийярто. По ее словам, глава МИД Венгрии тогда дал "позитивный сигнал".

Я очень надеюсь, что мы наконец сможем утвердить помощь Украине. Если нет – мы найдем другое решение,

– отметила она.

Также Валтонен призвала Европу больше инвестировать в собственную оборону.

Обратите внимание! Венгрия не так давно выдвигала требования для снятия вето. Будапешт хочет, чтобы финансирование ежегодно пересматривалось. В то же время европейские лидеры, по данным СМИ, могут занять жесткую позицию по Орбану, если он не снимет вето с пакета помощи Украине на саммите Евросоюза.

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