Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский. Более того, именно от Орбана зависит лишат ли его права голоса в Европейском совете и применят ли процедуру по 7 статье.
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"Европарламент, скорее всего, проголосует, что эту процедуру надо запустить", – предположил он.
Противостояние ЕС и Орбана
Вместе с Виктором Орбаном в конфликт вступает и словацкий премьер Роберт Фицо. Словакия страхует Венгрию, как в свое время это делала Варшава, отметил Тужанский. Ведь в Евросовете решение должно приниматься единогласно, кроме страны, против которой инициирована процедура.
"Перспектива того, что Венгрию могут лишить права голоса, могла быть озвучена Орбану в кулуарах еще 14 – 15 декабря. В конце концов, тогда он вышел "попить кофе" (говорится о процессе голосования – 24 Канал)", – сказал эксперт.
Пока для Орбана есть два пути: продолжить свою игру в шантаж, но с другой стороны для Венгрии важен европейский вектор, поскольку есть замороженные активы. И еще один вопрос – репутация.
"Стать в новейшей истории ЕС страной, которую первой лишат права голоса, Венгрия точно не хочет. Потому что в этом году она еще и должна председательствовать в ЕС. И что бы Орбан не говорил, но их страна поддерживает Украину именно в военной сфере – дает деньги на оружие. На самом деле в интересах Венгрии, чтобы Украина стояла, победила (Россию – 24 Канал) и оставалась независимой", – уверен Тужанский.
Более того – антиукраинская риторика Венгрии появилась в прошлом году. Все годы страна была за украинскую евроинтеграцию.
"Венгрия первой нам отменила свои национальные визы, когда нам там была задержка введением безвиза в целом. Мол это был такой жест, условно, пока Брюссель там медлит. Поэтому неважно, что говорит Орбан – важно, что он делает. Надо напрямую вести переговоры", – добавил он.
Политика по отношению к Виктору Орбану и Венгрии: последнее
- Еврочиновники приняли решение по которому может начаться внутреннее расследование по решению о выделении 10 миллиардов Будапешту. Кроме этого, в Европарламенте проголосовали за резолюцию в Евросовет активизировать 7 статью против Венгрии.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Европарламенте заявила, что Венгрия не получит 20 миллиардов евро. Средства будут заморожены пока Будапешт не выполнит необходимых условий.
- Антиукраинскую политику Орбана поддерживает еще одна страна – Словакия. Ее премьер Роберт Фицо предложил переработать концепцию и способ предоставления военной помощи Украине.