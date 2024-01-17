Будапешт должен выполнить все необходимые условия. Об этом 17 января во время выступления в Европарламенте заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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Урсула фон дер Ляен назвала причины заморозки финансирования

Фон дер Ляен напомнила, что в мае 2023 Венгрия приняла новый закон о реформе правосудия, который учитывает ряд рекомендаций Еврокомиссии. Она отметила, что усиливает независимость судебной власти и ограничивает возможность политического вмешательства в судебную систему.

По ее словам, принятие этого закона было необходимо для того, чтобы Венгрия, по словам главы ЕК, выполнила условия для получения средств из фонда сплоченности.

Однако около 20 миллиардов евро остаются для Будапешта замороженными, потому что политика внутри Венгрии беспокоит Еврокомиссию.

Они (20 миллиардов евро) приостановлены по причинам, включающим обеспокоенность прав ЛГБТИК, академической свободы и права на убежище. Некоторые из них заблокированы в рамках механизма оговоренности. И они будут оставаться заблокированными до тех пор, пока Венгрия не выполнит все необходимые условия,

– сказала президентка Фон дер Ляен.

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