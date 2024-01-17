Отмечают, что с согласия большинства депутатов Европарламента – социалистов, "зеленых", правоцентристской Европейской народной партии, либеральной Renew и "левых" – будет голосовать за резолюцию парламент завтра, 18 января.

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Двумя ключевыми пунктами документа являются:

призыв к Совету ЕС начать процесс лишения Венгрии права голоса в соответствии со статьей 7.2 Договора о ЕС;

и начало парламентского расследования по законности решения Еврокомиссии разморозить 10 миллиардов евро средств для Венгрии в декабре 2023 года.

Мы посылаем Еврокомиссии сильный месседж: если они просто распределят миллиарды евро во избежание вето Венгрии, им это не сойдет с рук,

– отметил евродепутат от "зеленых" Даниэль Фрейнд.

Комиссию обвинили, что она подверглась шантажу Будапешта

Большинство законодателей ЕС заявляли, что решение Еврокомиссии выделить средства не базировалось на объективных улучшениях судебной системы Венгрии и верховенства права, как настаивала исполнительная власть ЕС.

Считалось, что это была уступка Будапешта перед саммитом ЕС, на котором было принято историческое решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

Еврокомиссии могут выразить недоверие

Издание также отметило, что в финальный проект резолюции также могут включить вотум недоверия главе ЕК Урсули фон дер Ляен в случае, если ведомство продолжит размораживать средства для Венгрии.

Президент Комиссии Урсула фон дер Ляен подверглась шантажу со стороны Виктора Орбана и разморозила 10 миллиардов налогоплательщиков для Венгрии, несмотря на масштабную коррупцию в стране. Европарламент не соглашается с этим и будет оспаривать решение,

– сказал евродепутат от Renew Мориц Кернер.

Что этому предшествовало

Венгрия дала понять, что может снять вето на помощь ЕС Украине при условии, что финансирование будет пересматриваться каждый год. Фактически это дало бы Будапешту возможность блокировать финансирование Киева со стороны ЕС каждый год или получить уступки от Брюсселя.

Справка. 1 февраля состоится специальный саммит, на котором страны Евросоюза обсудят вопрос предоставления Украине 50 миллиардов евро помощи.