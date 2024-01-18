В то же время, Европарламент проголосовал за резолюцию с призывом к Совету ЕС активизировать 7 статью против Венгрии. Также еврочиновники приняли намерение начать внутреннее расследование решения Еврокомиссии о выделении 10 миллиардов евро в пользу Будапешта.

Смотрите также Тактическая победа обеих сторон: чего сумел достичь Орбан в Евросоюзе

В Венгрии прокомментировали ситуацию с финансированием для Украины

Как отметил Гуяш, Будапешт ведет переговоры с Еврокомиссией о финансовой помощи Украине. Однако их позиции очень отличаются, поэтому невозможно утверждать, что они добьются компромисса.

По словам представителя венгерского правительства, это "не трагедия". Он также добавил, что решение все еще может быть найдено до 2026 года. Речь идет о завершении семилетних финансовых границ, регулирующих годовой бюджет ЕС.

Кроме того, Гуяш рассказал, что на сегодняшний день Венгрия "не исключает поддержки Украины на двусторонней основе".

Блокировка помощи для Украины Венгрией