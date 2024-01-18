Водночас Європарламент проголосував за резолюцію із закликом до Ради ЄС активізувати 7 статтю проти Угорщини. Також єврочиновники ухвалили намір розпочати внутрішнє розслідування щодо рішення Єврокомісії про виділення 10 мільярдів євро на користь Будапешту.

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В Угорщині прокоментували ситуацію із фінансуванням для України

Як зазначив Гуяш, Будапешт наразі веде переговори з Єврокомісією про фінансову допомогу Україні. Однак їхні позиції дуже відрізняються, тому неможливо стверджувати, що вони досягнуть компромісу.

За словами представника угорського уряду, це "не трагедія". Він також додав, що рішення все ще може бути знайдене до 2026 року. Мовиться про завершення семирічних фінансових меж, які регулюють річний бюджет ЄС.

Крім того, Гуяш розповів, що станом на зараз Угорщина "не виключає підтримки України на двосторонній основі".

Блокування допомоги для України Угорщиною