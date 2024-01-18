Водночас Європарламент проголосував за резолюцію із закликом до Ради ЄС активізувати 7 статтю проти Угорщини. Також єврочиновники ухвалили намір розпочати внутрішнє розслідування щодо рішення Єврокомісії про виділення 10 мільярдів євро на користь Будапешту.
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В Угорщині прокоментували ситуацію із фінансуванням для України
Як зазначив Гуяш, Будапешт наразі веде переговори з Єврокомісією про фінансову допомогу Україні. Однак їхні позиції дуже відрізняються, тому неможливо стверджувати, що вони досягнуть компромісу.
За словами представника угорського уряду, це "не трагедія". Він також додав, що рішення все ще може бути знайдене до 2026 року. Мовиться про завершення семирічних фінансових меж, які регулюють річний бюджет ЄС.
Крім того, Гуяш розповів, що станом на зараз Угорщина "не виключає підтримки України на двосторонній основі".
Блокування допомоги для України Угорщиною
- 14 грудня угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що він блокуватиме початок переговорів про вступ нашої держави до ЄС, але не проти 50 мільярдів євро для України. Орбан був не проти виділення грошей Києву, але за межами довгострокового бюджету ЄС. Він казав, що держави-члени мають дістати ці кошти з національних бюджетів країн.
- Втім, наступного дня Угорщина наклала вето на довгострокову програму бюджетної допомоги Україні, у рамках якої мали б виділити 50 мільярдів євро. Тоді у ЄС запевнили, що зможуть ухвалити пакет багатомільярдної допомоги й виділити підтримку Україні. Шарль Мішель наголосив, що Європарламент здатен приймати одностайні рішення. Він також додав, що Україна "може розраховувати на підтримку ЄС".
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 16 січня підтримав позицію угорського лідера Віктора Орбана щодо надання Україні макрофінансової допомоги. Він запропонував переробити її концепцію та спосіб надання. Раніше він разом із 25 іншими лідерами держав проголосували за виділення коштів, проте 16 січня він змінив думку й сказав, що позиція Орбана є розумною. Тож лідер Словаччини запропонував, як альтернативу, щороку видавати гроші Україні з урахуванням її поточних проблем й можливістю заблокувати фінансування.