Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний, зауваживши, що політики типу Віктора Орбана можуть слово дати та забрати. А коли щось обіцяє Євросоюз, то це може свідчити про те, що наступного року у прем'єра Угорщини буде право вето. До слова, ЄС запропонував Угорщині у 2025-му році оцінювати, чи потребує Україна грошової допомоги.

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"Це свідчить про те, що в наступному році Орбан буде мати стовідсоткове право заветувати наш шлях або допомогу, або ще що завгодно", – наголосив політолог.

Це, на його думку, погана історія, адже з такими політиками як Орбан треба використовувати тактику "батога та пряника". Те, що угорського прем'єра вивели на каву, коли європейські країни ухвалювали рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС, було тактично красиво.

Сподівався, що керівництво Євросоюзу і потужних держав відчуло в собі силу, і знайдуть механізми для того, щоби одна ця ложка дьогтю в бочці меду не плавала щонайменше,

– наголосив Лісний.

Поки що виглядає так, що члени ЄС хочуть відкласти проблему на певний час.

Позиція Угорщини щодо допомоги для України