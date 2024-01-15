Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Олег Лисной, отметив, что политики типа Виктора Орбана могут дать слово и забрать. А когда что-то обещает Евросоюз, это может свидетельствовать о том, что в следующем году у премьера Венгрии будет право вето. К слову, ЕС предложил Венгрии в 2025-м году оценивать, нуждается ли Украина в денежной помощи.
К теме 50 миллиардов и другая помощь от ЕС и США: Зеленский сказал, когда следует ожидать решения
"Это свидетельствует о том, что в следующем году Орбан будет иметь стопроцентное право ветировать наш путь или помощь, или еще что угодно", – подчеркнул политолог.
Это, по его мнению, плохая история, ведь с такими политиками как Орбан нужно использовать тактику "кнута и пряника". То, что венгерского премьера вывели на кофе, когда европейские страны принимали решение о начале переговоров насчёт вступления Украины в ЕС, было тактически красиво.
Надеялся, что руководство Евросоюза и мощных государств почувствовало в себе силу, и найдут механизмы для того, чтобы одна эта ложка дегтя в бочке меда не плавала как минимум,
– подчеркнул Лисной.
Пока выглядит так, что члены ЕС хотят отложить проблему на время.
Позиция Венгрии по поводу помощи для Украины
- На саммите ЕС в Брюсселе, который проходил в декабре 2023-го года, Евросоюз рассматривал вопрос о финансовой помощи для Украины. Размер пакета – 50 миллиардов евро. Однако премьер Венгрии заблокировал это решение.
- Впоследствии стало известно, что Евросоюз готовит новый резервный план помощи украинскому государству в обход Венгрии.
- Politico в январе сообщило, что Венгрия готова разблокировать пакет помощи для Украины. Однако при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно.
- Тем временем в Европарламенте собрали голоса, чтобы лишить Венгрию возможности голосовать в Совете ЕС. Это была инициатива депутата Европарламента от Финляндии.