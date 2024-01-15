Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Олег Лисной, отметив, что политики типа Виктора Орбана могут дать слово и забрать. А когда что-то обещает Евросоюз, это может свидетельствовать о том, что в следующем году у премьера Венгрии будет право вето. К слову, ЕС предложил Венгрии в 2025-м году оценивать, нуждается ли Украина в денежной помощи.

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"Это свидетельствует о том, что в следующем году Орбан будет иметь стопроцентное право ветировать наш путь или помощь, или еще что угодно", – подчеркнул политолог.

Это, по его мнению, плохая история, ведь с такими политиками как Орбан нужно использовать тактику "кнута и пряника". То, что венгерского премьера вывели на кофе, когда европейские страны принимали решение о начале переговоров насчёт вступления Украины в ЕС, было тактически красиво.

Надеялся, что руководство Евросоюза и мощных государств почувствовало в себе силу, и найдут механизмы для того, чтобы одна эта ложка дегтя в бочке меда не плавала как минимум,

– подчеркнул Лисной.

Пока выглядит так, что члены ЕС хотят отложить проблему на время.

Позиция Венгрии по поводу помощи для Украины