Как ЕС реагирует на поведение Венгрии

Венгрия установила вето на предоставление Украине помощи в сумме 50 миллиардов евро. Еврокомиссия готова договариваться с Орбаном

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ЕС высказал предложение для Венгрии, согласно которому в 2025 году именно Будапешт будет оценивать нуждается ли Украина в денежной помощи и насколько эффективно внедряются реформы. То есть, Орбан сможет наложить вето на оказание денежной поддержки украинской стороне.

На высказанное предложение президент Венгрии не дал однозначного ответа. Однако Будапешт настроен на переговоры по этому вопросу.

Какие альтернативные пути для обхода вето Венгрии

Альтернативные варианты обхода вето Орбана есть. Но их реализация намного сложнее. Путями для обхода венгерского вето можно выделить:

создание специального грантового финансового механизма;

продление кредитования еще на 1 год;

подтверждение национальных гарантий.

Это позволит ЕС выделять Украине средства, однако этот процесс будет гораздо длиннее. Украинское правительство настаивает на том, что именно европейская помощь должна помочь избежать экономического кризиса и вероятной печати гривны в ближайшее время.