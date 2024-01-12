Кому дважды повысят пенсию
С 1 января в Украине вырос размер минимальной зарплаты до 7100 гривен. От нее зависят выплаты 65-летних, ведь они получают пенсии размером минимум 40% от этой выплаты.
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Поэтому в связи с изменениями 1 января минимальная пенсия лиц этого возраста автоматически выросла с 2680 до 2840 гривен.
Второго повышения стоит ждать в апреле, именно тогда минимальную зарплату снова поднимут до 8 тысяч гривен. Поэтому минимальная пенсия для 65-летних тоже автоматически вырастет до 3 200 гривен.
Прибавки по возрасту
Также все пенсионеры по достижении определенного возраста имеют право на ежемесячные надбавки по возрасту. Их размер таков:
- 70 – 74 года – 300 гривен;
- 75 – 79 лет – 456 гривен;
- более 80 лет – 570 гривен.