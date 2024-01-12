Кому двічі підвищать пенсію
З 1 січня в Україні зріс розмір мінімальної зарплати до 7 100 гривень. Від неї залежать виплати 65-річних осіб, адже вони отримують пенсії розміром мінімум 40% від цієї виплати.
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Тож у зв'язку зі змінами 1 січня, мінімальна пенсія осіб цього віку автоматично зросла з 2 680 до 2 840 гривень.
На друге підвищення варто чекати у квітні, саме тоді мінімальну зарплату знову піднімуть до 8 тисяч гривень. Тож мінімальна пенсія для 65-річних осіб теж автоматично зросте до 3 200 гривень.
Надбавки за віком
Також усі пенсіонері після досягнення певного віку мають право на щомісячні надбавки за віком. Їх розмір такий:
- 70 – 74 роки – 300 гривень;
- 75 – 79 років – 456 гривень;
- понад 80 років – 570 гривень.