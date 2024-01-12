Він у своєму дописі у мережі X написав, що вдалося зібрати 120 необхідних голосів колег. Цього достатньо, щоб позбавити Угорщини права голосу у Раді Євросоюзу.

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Орбан може позбутися права голосу

Підписи зібрано! Ми стали на крок ближче до позбавлення Орбана права голосу. Відгуки були сильними, дякую всім, хто підтримав цю історичну петицію. Я зібрав 120 голосів із різних партій та кількох держав-членів ЄС,

– написав Сарвамаа у дописі.

Він додав, що "було б вкрай важливо якнайшвидше оцінити остаточну загальну підтримку ідеї петиції на пленарному засіданні".

Фінський депутат зазначив, що Угорщину можуть позбавити права голосу наступного тижня. Саме тоді Європарламент голосуватиме за резолюцію, в якій йтиметься про долю Будапешту.



Резолюція, яку подав Петрі Сарвамаа / Фото з його сторінки у мережі X

Нагадаймо, що Сарвамаа 9 січня вніс пропозицію застосувати проти Угорщини процедуру, передбачену частиною 2 статті 7 Договору про ЄС. Звернімо увагу, що вона дає можливість призупинити певні права, зокрема право голосу у Раді ЄС, держави, яка неоднократно порушувала цінності Європейського Союзу.

Зауважимо, що напередодні стало відомо, що Дмитро Кулеба зустрінеться зі своїм угорським колегою Петером Сіярто.

Де та коли проведуть переговори глави МЗС

Речник МЗС України Олег Ніколенко розповів, що відповідну зустріч планують провести в Ужгороді. За його словами, це важливий момент. Він зауважив, що зустріч стане продовженням нещодавніх політичних контактів між Україною та Угорщиною. Вона запланована на 29 січня.

Ключовими темами стануть організація зустрічі Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана задля просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин,

– сказав речник МЗС.

Зауважимо, що Петер Сіярто підтвердив заплановану зустріч з Дмитром Кулебою. За його словами, під час неї він побачить, чи може зустріч на рівні очільників держав посприяти ситуації, яка склалася між Києвом і Будапештом.