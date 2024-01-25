Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко выразил мнение 24 Каналу о том, что есть и другие варианты финансирования Украины, даже если премьер Венгрии заблокирует этот пакет помощи. Позиция Орбана – не только по отношению к Украине – не нравится многим в Евросоюзе, отсюда и такая радикальная риторика от лидеров ЕС.
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Все равно придется работать с Орбаном
В то же время Евросоюз готов, по мнению Буряченко, лишить права консенсуса по стратегическим и политическим вопросам того же Виктора Орбана и Роберта Фицо. Сегодня они выступают против решений ЕС, а завтра еще кто-нибудь пойдет на это.
Тогда Европейскому Союзу придется "затыкать все дыры", договариваться, всем раздавать деньги. Это не конструктивная политика, поскольку сейчас у ЕС есть куда тратить средства, учитывая принятие решения о приоритетах безопасности.
Хотя Орбан – кость в горле не только Украины, но и других стран ЕС, в дальнейшем его взаимоотношения с Европейским Союзом будут переходить на конструктивные рельсы. Премьер-министр Венгрии также осознает, что каждый раз при принятии важных решений, с которыми он не согласен, его могут отправлять "пить кофе", причем, вероятно, даже принудительно,
– подчеркнул политолог.
В то же время Украина очень мощно работает с Брюсселем, с нашими ключевыми партнерами, в частности, в отношении санкций против России и в целом влияния на нее.
"Мы осознаем, что нам необходимо все равно работать даже с теми странами, которые ведут не совсем адекватную публичную политику по отношению к Украине -- прежде всего с Венгрией и Словакией. Нам нужно быть мудрее и использовать все возможности для реализации наших политических и геополитических задач", –отметил Алексей Буряченко.
Что этому предшествовало
- Виктор Орбан последовательно выступает против поддержки Украины со стороны Евросоюза в размере 50 миллиардов долларов. Он считает, что помощь Киеву не должна наносить ущерб бюджету Евросоюза. Также он назвал "нарушением суверенитета и национальных интересов ЕС" выделение средств Украине.
- В Европарламенте позиция Орбана вызывает недовольство, и там решили попытаться лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. Соответствующую резолюцию поддержали 345 евродепутатов, 104 – проголосовали против, еще 29 – воздержались.
- В ней говорится в частности о призыве к Совету ЕС активизировать седьмую статью, которая может предусматривать механизм потери голоса Венгрии в Евросоюзе.
- В то же время, отношения между Украиной и Венгрией могут "потеплеть". Есть вероятность, что Владимир Зеленский и Виктор Орбан проведут встречу. Ее детали предположительно будут обсуждаться во время визита главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Ужгород, где он проведет переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.