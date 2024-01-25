Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко висловив думку 24 Каналу про те, що є й інші варіанти фінансування України, навіть якщо прем'єр Угорщини заблокує цей пакет допомоги. Позиція Орбана – не тільки щодо України – не подобається багатьом в Євросоюзі, звідси й така радикальна риторика від лідерів ЄС.
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Все одно доведеться працювати з Орбаном
Водночас Євросоюз готовий, на думку Буряченко, позбавити права консенсусу зі стратегічних та політичних питань того ж Віктора Орбана та Роберта Фіцо. Сьогодні вони виступають проти рішень ЄС, а завтра ще хтось зважиться на це.
Тоді Європейському Союзу доведеться "затикати всі дірки", домовлятись, всім роздавати гроші. Це не конструктивна політика, оскільки зараз у ЄС є куди витрачати кошти, враховуючи ухвалення рішення про безпекові пріоритети.
Хоч Орбан – кістка в горлі не лише України, а й інших країн ЄС, в подальшому його взаємовідносини з Європейським Союзом будуть переходити на конструктивні рейки. Прем'єр-міністр Угорщини також усвідомлює, що кожного разу під час ухвалювання важливих рішень, з якими він не згодний, його можуть відправляти "пити каву", причому, імовірно, навіть примусово,
– наголосив політолог.
Водночас Україна дуже потужно працює з Брюсселем, з нашими ключовими партнерами зокрема щодо санкцій проти Росії та загалом впливу на неї.
"Ми усвідомлюємо, що нам необхідно все одно працювати навіть з тими країнами, які ведуть не зовсім адекватну публічну політику щодо України – насамперед з Угорщиною та Словаччиною. Нам потрібно бути мудрішими та використовувати всі можливості для реалізації наших політичних та геополітичних завдань", – зазначив Олексій Буряченко.
Що цьому передувало
- Віктор Орбан послідовно виступає проти підтримки України з боку Євросоюзу у розмірі 50 мільярдів доларів. Він вважає, що допомога Києву не повинна шкодити бюджету Євросоюзу. Також він назвав "порушенням суверенітету і національних інтересів ЄС" виділення коштів Україні.
- В Європарламенті позиція Орбана викликає незадоволення, і там вирішили спробувати позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС. Відповідну резолюцію підтримали 345 євродепутатів, 104 – проголосували проти, ще 29 – утримались.
- В ній йдеться зокрема про заклик до Ради ЄС активізувати сьому статтю, яка може передбачає механізм втрати голосу Угорщини в Євросоюзі.
- Водночас стосунки між Україною та Угорщиною можуть "потеплішати". Імовірно Володимир Зеленський Віктор Орбан проведуть зустріч. Її деталі напевно будуть обговорюватись під час візиту глави МЗС Угорщини Петера Сійярто до Ужгорода, де він проведе перемовини з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.