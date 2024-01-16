Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти плану допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Відповідну заяву він зробив на спільній пресконференції у Будапешті з не менш проросійським прем’єром Словаччини Робертом Фіцо.
Читайте також Нам є що пропонувати Угорщині: чому для Орбана вигідніше говорити з Україною
Що сказав Орбан
Глава угорського уряду заявив, що допомога Україні не повинна шкодити бюджету Євросоюзу. Орбан спробував запевнити, що він нібито не проти допомоги нашій країні в загалом.
Але віддати 50 мільярдів євро з бюджету ЄС на чотири роки вперед – це "порушення" суверенітету і національних інтересів ЄС. Ми навіть не знаємо, що станеться через чверть року,
– сказав угорський прем’єр.
Орбан виступив за відокремлення будь-якої фінансової допомоги Україні від бюджету ЄС. Також він хоче, щоб така допомога була пропорційною економіці країн-членів Євросоюзу. Прем'єр-міністр Угорщини пригрозив зупинити цей процес "із сумом", якщо Брюссель з ним не погодиться.
Що сказав Фіцо
Роберт Фіцо погодився зі скандальним політиком. Він назвав дії Орбана "законною боротьбою" проти змін до бюджету ЄС. Також глава словацького уряду вважає, що навіть у разі виділення 50 мільярдів євро в Україні нібито нічого не зміниться у найближчі 3 – 4 роки.
З кожного боку на сто тисяч більше загиблих солдатів, і ніхто не просунуся вперед. Росіяни продовжать свій військовий контроль над Донецьком і Луганськом. Звісно, вони не підуть із Криму, але позиція Росії на переговорах покращиться,
– заявив Фіцо.
Словацький прем'єр виступив проти військової допомоги Україні та вкотре сказав, що війна проти Росії буцімто "не має військового рішення".
Що кажуть експерти про Орбана
- Не так давно політолог Олег Лісний вказав на непослідовність Віктора Орбана, бо такі люди можуть дати слово, а потім забрати його. На думку експерта, Євросоюзу треба застосовувати метод "батога та пряника" щодо угорського прем'єра.
- Раніше виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко викрив Орбана у бажанні використовувати весь бюджет ЄС у власних інтересах за допомогою шантажу. Його стратегія може спровокувати еволюцію правил у Європі, після чого скандальний політик більше не буде потрібним Владіміру Путіну.
- Нагадаємо, що керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок назвав Орбана серйозною загрозою для Європи та зазначив, що Фіцо слідує його прикладу. Експерт закликав не випускати з поля зору прем'єр-міністра Угорщини та розмовляти з ним, щоб уникнути дестабілізації.