Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – серйозна загроза для ситуації у Європі, тому його потрібно тримати у полі зору. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.
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"Орбана не треба випускати з поля зору. З ним треба вести розмови, тому що він, на мою думку, є серйозною загрозою дестабілізації у Європі. За його прикладом зараз починає діяти Роберт Фіцо", – сказав він.
Переговори будуть непростими
Валерій Клочок зазначив, що будь-який діалог з угорцями – це гарна новина. Однак перемовини між Україною та Угорщиною будуть непростими. Зокрема, через претензії Орбана щодо жителів Закарпаття, яких він вважає угорцями.
Звісно, перемовини з Угорщиною будуть непростими. Зважаючи на те, що Угорщина фактично заявляє про свої претензії на обмеження в Україні прав і свобод громадян, яких вона вважає корінними угорцями. Тому це не простий процес. Але добре, що він буде,
– підкреслив він.
Кулеба зустрінеться із Сіярто: головне
- Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що зустріч Дмитра Кулеби та Петера Сіярто, яка відбудеться 29 січня в Ужгороді, стане продовженням нещодавніх політичних контактів України та Угорщини. Одна з ключових тем розмови – організація зустрічі Президента України Володимира Зеленського та угорського прем'єра Віктора Орбана.
- Петер Сіярто наголосив, що під час зустрічі зі своїм українським колегою побачить, чи може зустріч на рівні очільників нашої держави допомогти ситуації, яка склалася між Україною та Угорщиною. Глава угорського МЗС додав, що хоче обговорити з Кулебою, яку роботу необхідно проробити для проведення зустрічі лідерів.
- Відомо, що в Офісі Президента домовляються про зустріч Володимира Зеленського та Віктора Орбана.
- Зауважимо, що глави українського та угорського МЗС зустрічалися наживо 11 грудня 2023 року. Головною темою переговорів було рішення Європейської Ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС.