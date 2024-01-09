Золтан Ковач, державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини та урядовий уповноважений з питань головування Угорщини в ЄС у 2024 році, виклав допис у соцмережі Х. У ньому посадовець прокоментував, чи може Орбан замінити Мішеля.
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Як в Угорщині реагують на можливе призначення Орбана головою Євроради
Всім тим, хто задається питанням, чи може Віктор Орбан виконувати обов'язки тимчасового президента Європейської ради, якщо президент Ради ЄС стане депутатом Європарламенту: зберігаймо наш стратегічний спокій,
– написав Ковач.
Сам Орбан поки що не реагував на можливе призначення.
Як у Європі реагують на такі зміни
- Шарль Мішель відмовився від посади голови Ради ЄС задля участі у виборах до Європарламенту. Вибори очільника Ради ЄС мають відбутися у червні.
- Світові ЗМІ цитували обурених політиків, які тепер мають менше часу, щоб поборотися за посаду Мішеля. До того ж багато хто упевнений, що головування Орбана треба уникнути, бо він може керувати безконтрольно.
- Утім, джерела 24 Каналу в Брюсселі говорять, що в Мішеля є великий політичний досвід, який він хоче використати на благо європейців. "Президент Мішель повертається для безпосереднього огляду та діалогу з громадянами. Це найбільш природна "демократична вправа" для європейських лідерів. Тільки так ми зможемо забезпечити громадянам відчуття, що їх почують і зрозуміють", – ідеться в матеріалі.