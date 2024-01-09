Багато хто побоюється, що Орбан на посаді очільника Європейської ради створить проблеми і Україні, і Євросоюзу. Голова українського МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону розповів, як ставиться до того, що Орбан може очолити Єврораду.

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Чи спричинить Орбан проблеми, якщо очолить Європейську раду

За словами Дмитра Кулеби, є ще пів року, щоб вирішити, хто замінить Мішеля. А загалом він відповів іронічно: "Як казала моя бабуся, пережили голод, переживемо й розкоші".

"У нас по європейському треку дуже інтенсивна робота, вона не припинялася з кінця грудня, коли Україна отримала історичне рішення про відкриття переговорів з ЄС. У нас є чіткий план, чітке розуміння, куди ми рухаємось, хто з ким працює, який графік ухвалення рішень, адвокації цих рішень. На темпи євроінтеграції це не повинно вплинути", – пояснив очільник МЗС.

Кулеба впевнений: навіть якщо Орбан буде замість Мішеля, Україна переживе ці шість місяців. Він пропонує поставитися до можливих змін стоїчно.

Ми демократії. Треба бути готовими до того, що в будь-якій країні в будь-який момент може відбутися будь-яка зміна, от і все. Ми з цього виходимо, і ніколи жодні зміни в інших країнах не вганяють нас ані в ступор, ані в паніку, ані в бентегу. Ми знаємо, що якою б не була ситуація, ми все одно будемо працювати, щоб отримати своє, і отримаємо,

– висловився він.

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Що говорить про ситуацію сам Мішель