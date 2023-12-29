Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Він зауважив, що для прийняття рішення про відсторонення Угорщини від головування потрібна більшість.

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Як можна відсторонити Угорщину від головування

Ігор Чаленко зазначив, що головування у Раді ЄС – це технічна роль усіх держав, кожні пів року відбувається ротація. Однак держава, яка головує, все одно має певний вплив.

Навіть така церемоніальна функція все одно має свою серйозну вагу. Рішення може бути прийняте, так само застосовуючи статтю договору про ЄС, щоб обмежити можливість Угорщини головувати в ЄС. Але для цього потрібна кваліфікована більшість. Не думаю, що зараз на це підуть,

– вважає він.

З іншого боку, якщо Угорщина і далі буде тримати курс на загальну ескалацію політичної ситуації, то таке рішення може розглядатись.

"Референдум" щодо вступу України до ЄС

Угорський уряд організовує так звані "національні консультації" – це щорічне загальнонаціональне опитування, яке прем'єр-міністр Віктор Орбан представляє як аналог референдуму.

Цікаво, що цього року Україні та її членству у ЄС присвятили 4 з 11 запитань. Жодних обмежень та перевірок на голосуванні немає, віддати свій голос можуть навіть іноземці.

Керівник Центру аналізу та стратегії пояснив, що Орбану важливо мати союзників. Навіть якщо усі країни ЄС будуть проти позиції Угорщини, угорський прем'єр зможе опиратися на результати цього опитування.

Навіть коли всі країни будуть стояти проти позиції Угорщини, результати опитування для Орбана будуть замінником партнера, фундаментом, на який він буде опиратися. Сім із 11 питань пояснюють євроскептичну політику Орбана і дають певну форму легітимізації його дій. Нібито це йому угорський народ дає можливість у такий спосіб діяти,

– сказав Чаленко.

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