Раніше Орбан розлютив союзників Угорщини в Європейському Союзі та НАТО, підтримуючи тісні відносини з Росією та намагаючись підірвати підтримку України, зокрема, закликаючи до скасування економічних санкцій проти Москви.

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Орбан повторює російські наративи

Угорський прем'єр Віктор Орбан засумнівався, чи варто називати "війною" повномасштабне російське вторгнення в Україну. Про це він повідомив 21 грудня під час щорічної пресконференції в Будапешті.

Це військова операція. Між двома країнами не було оголошення війни. Коли Росія оголосить війну, тоді війна буде,

– заявив прем'єр-міністр Угорщини.

Орбан цинічно вважає, що для того, щоб назвати повномасштабне вторгнення Росії війною, наразі нібито "недостатньо причин".

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