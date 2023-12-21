В інтерв'ю Віктор Орбан поділився своїми думками щодо грудневого саміту ЄС. Зокрема висловив свої побоювання щодо наслідків того, що Україна з часом стане частиною Європейського Союзу.

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Скаржиться на наслідки "на власній шкірі"

За словами Віктора Орбана, Угорщина стикається з трьома проблемами одночасно. Мовиться про російсько-українську війну, ріст загрози тероризму через війну в Ізраїлі, який перекинувся в Європу, а також розвиток міграційної ситуації.

Водночас він наголосив, що Угорщина має інший погляд щодо вторгнення в Україну, ніж інші держави Заходу. Він запевнив, що Будапешт безпосередньо на собі відчуває наслідки війни, розв'язаної Росією.

Віктор Орбан заявив, що ще ніколи такого не було, щоб країна у стані війни прагнула стати частиною Євросоюзу. Він також додав, що не зрозуміло, чи вступ України до ЄС поверне нашій країні території, які наразі перебувають під російською окупацією.

Безсумнівним є те, що якби ми прийняли Україну, то вся допомога, яку надавали країнам Центральної Європи, включно з Угорщиною, була б передана їм,

– нарікав Орбан.

Водночас він не навів журналістам жодного аргументу, який мав би підтверджувати його слова. Він не зупинявся та бідкався далі. Зокрема, на сільське господарство.

За словами угорського прем'єра, однією з найскладніших частин саміту ЄС було те, як зробити, щоб Будапешт залишався осторонь від рішення, про старт переговорів з Україною щодо вступу в ЄС, яке "хочуть нав'язати" інші держави-члени.

Орбан має умови

Еммануель Макрон зауважив, що йому Віктор Орбан особисто дав обіцянку, що не блокуватиме вступ України до ЄС. Правда, він назвав умову, якої має дотриматися наша держава. Мовиться про те, що Києву вдасться виконати всі умови, поставлені Єврокомісією.

Французький лідер висловив надію, що Віктор Орбан не "візьме Європу у заручники" на майбутніх етапах ведення переговорів з Україною щодо вступу до ЄС. За словами Макрона, наступні місяці "будуть вирішальними для Європи і для Угорщини".