В интервью Виктор Орбан поделился своим мнением по поводу декабрьского саммита ЕС. В частности, выразил свои опасения относительно последствий того, что Украина со временем станет частью Европейского Союза.

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Жалуется на последствия "на собственной коже"

По словам Виктора Орбана, Венгрия сталкивается с тремя проблемами одновременно. Речь идет о российско-украинской войне, росте угрозы терроризма из-за войны в Израиле, который перебросился в Европу, а также развития миграционной ситуации.

В то же время он подчеркнул, что Венгрия имеет другой взгляд на вторжение в Украину, чем другие государства Запада. Он заверил, что Будапешт непосредственно на себе ощущает последствия войны, развязанной Россией.

Виктор Орбан заявил, что еще никогда такого не было, чтобы страна в состоянии войны стремилась стать частью Евросоюза. Он также добавил, что непонятно, вернет ли вступление Украины в ЕС нашей стране территории, которые сейчас находятся под российской оккупацией.

Несомненно то, что если бы мы приняли Украину, то вся помощь, которую оказывали странам Центральной Европы, включая Венгрию, была бы передана им,

– сетовал Орбан.

В то же время он не привел журналистам ни одного аргумента, который должен подтверждать его слова. Он не останавливался и плакался дальше. В частности, на сельское хозяйство.

По словам венгерского премьера, одной из самых сложных частей саммита ЕС было то, как сделать, чтобы Будапешт оставался в стороне от решения, о старте переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, которое "хотят навязать" другие государства-члены.

Орбан имеет условия

Эммануэль Макрон заметил, что ему Виктор Орбан лично дал обещание, что не будет блокировать вступление Украины в ЕС. Правда, он назвал условие, которого должно придерживаться наше государство. Речь идет о том, что Киеву удастся выполнить все условия, поставленные Еврокомиссией.

Французский лидер выразил надежду, что Виктор Орбан не "возьмет Европу в заложники" на будущих этапах ведения переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. По словам Макрона, следующие месяцы "будут решающими для Европы и Венгрии".