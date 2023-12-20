Таким образом голос Венгрии не нужно будет учитывать. Это 24 Каналу объяснил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.
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Орбан может потерять голос в ЕС
Валерий Клочок отметил, что саммит ЕС состоится 1 февраля. По информации западных СМИ, в Брюсселе может быть запущена процедура лишения голоса Виктора Орбана по статье 7 договора о Евросоюзе. Это вполне реально сделать, потому что венгерский премьер нарушает основные принципы ЕС.
Если один из руководителей страны-члена ЕС системно нарушает основные принципы, касающиеся соблюдения прав и свобод, запускается процедура, которая приведет к лишению Орбана голоса в решении, которое будет принято в ЕС. То есть голос страны, к которой есть претензии, не учитывается согласно договору,
– подчеркнул он.
Принятие такого решения – это определенный вызов Евросоюзу и его единству. Однако неуступчивость Орбана заставляет рассматривать более жесткие шаги. На фоне войны в Украине, Израиле, конфликтов между Тайванем и Китаем, действий Северной Кореи такое решение действительно могут рассмотреть.
Позиция Орбана относительно Украины: главное
- 14 декабря в Брюсселе приняли решение, что начнут переговоры с Украиной о членстве в ЕС. Во время голосования премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показательно вышел из зала. Таким образом он пытался продемонстрировать свое несогласие. Однако решение было принято без него, делегата вместо себя венгерский премьер не оставил.
- Несмотря на решение Евросовета начать переговоры о вступлении Украины в ЕС Венгрия может применить "жесткое вето". Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт прибегнет к этому, если переговоры нанесут ему "ущерб".
- Венгрия наложила вето на долгосрочную программу бюджетной помощи Украине, в рамках которой должны были выделить 50 миллиардов евро. Рассмотреть этот вопрос смогут повторно в начале 2024 года. В ЕС отмечают, что пакет помощи не отклонен полностью, а отложен.