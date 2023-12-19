Во время пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский заявил, что никогда не говорил с Орбаном о прекращении огня или о диалоге с Путиным. Об этом сообщает 24 Канал

Зеленский проводит большую пресс-конференцию: главные тезисы

Венгрия не очень дружна с Украиной

Журналисты спросили у Владимира Зеленского, давит ли на него Виктор Орбан, чтобы Украина пошла на перемирие с Россией. Президент ответил, что никогда не говорил с ним об этом.

Я никогда не говорил с Виктором Орбаном о прекращении огня или о диалоге с Путиным. Никогда. Возможно, он поднимал эту тему с его друзьями или лидерами в ЕС или США. Что-то было в его речи, но для меня это несколько странно. Потому что иногда его политика не очень дружна с нами, и он знает это. Это и факт. Он слышал его от меня,

– сказал Зеленский.

Зеленский хочет встретиться с Орбаном лицом к лицу

Президент сообщил, что у него было много вопросов к Орбану. За два года полномасштабной войны опыт прямого диалога с ним не позволил увидеть дружеские отношения против и поддержку в сопротивлении российской агрессии.

Но, тем не менее, мы соседи, мы пытаемся найти решения и ответы на определенные вопросы, но для этого нам нужно организовать встречу,

– сообщил президент.

Он также рассказал, что во время прошлой встречи Аргентины он говорил Орбану: "Виктор, дай мне одну причину, почему вы нас не поддерживаете в ЕС", на что тот затруднился ответить.

На предложение Зеленского организовать официальную встречу венгерский премьер тоже не нашел ответа. Однако украинский президент надеется, что это произойдет.

Я думаю, что мы могли бы найти дипломатическое решение, и наши стороны будут работать над этим,

– добавил глава государства.

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