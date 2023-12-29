Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. Он отметил, что для принятия решения об отстранении Венгрии от председательства требуется большинство.

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Как можно отстранить Венгрию от председательства

Игорь Чаленко отметил, что председательство в Совете ЕС – это техническая роль всех государств, каждые полгода происходит ротация. Однако председательствующее государство все равно имеет определенное влияние.

Даже такая церемониальная функция все равно имеет свой серьезный вес. Решение может быть принято, так же применяя статью договора о ЕС, чтобы ограничить возможность Венгрии председательствовать в ЕС. Но для этого нужно квалифицированное большинство. Не думаю, что сейчас на это пойдут,

– считает он.

С другой стороны, если Венгрия и дальше будет держать курс на всеобщую эскалацию политической ситуации, то такое решение может рассматриваться.

"Референдум" о вступлении Украины в ЕС

Венгерское правительство организует так называемые "национальные консультации" – это ежегодный общенациональный опрос, который премьер-министр Виктор Орбан представляет как аналог референдума.

Интересно, что в этом году Украине и ее членству в ЕС посвятили 4 из 11 вопросов. Никаких ограничений и проверок на голосовании нет, отдать свой голос могут даже иностранцы.

Руководитель Центра анализа и стратегии объяснил, что Орбану важно иметь союзников. Даже если все страны ЕС будут против позиции Венгрии, венгерский премьер сможет опираться на результаты этого опроса.

Даже когда все страны будут стоять против позиции Венгрии, результаты опроса для Орбана будут заменителем партнера, фундаментом, на который он будет опираться. Семь из 11 вопросов объясняют евроскептическую политику Орбана и дают определенную форму легитимизации его действий. Якобы это ему венгерский народ дает возможность таким образом действовать,

– сказал Чаленко.

Позиция Орбана относительно Украины: главное