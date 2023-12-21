Ночью 15 декабря лидеры стран ЕС решали вопрос предоставления Украине финансового "мегапакета". Тем не менее, Венгрия наложила вето на выделение 50 миллиардов евро для финансовой помощи Украине. Сегодня, 21 декабря, Орбан заявляет о том, что обойти его вето ЕС сможет, заключив отдельное соглашение между 26 другими государствами-членами на саммите в начале 2024 года.

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Выделение средств Украине

Орбан заявил, что ЕС ищет способы преодолеть непримиримую позицию Венгрии после того, как переговоры о пакете помощи Украине в размере 50 миллиардов евро потерпели неудачу на саммите на прошлой неделе.

Предлагаемый потенциальный резервный вариант состоит в том, чтобы страны-члены ЕС направляли деньги в Киев вне бюджетного процесса ЕС. По словам венгерского премьера, этот вариант может быть жизнеспособным.

Это не вопрос того, что свободу Венгрии можно обойти во многих областях.

– заявил Орбан.

Он отметил, что "другие также имеют такую возможность в этой области".

Премьер-министр Венгрии заявил, что любая помощь Украине должна предоставляться на более короткие сроки, чем нынешнее предложение. Он добавил, что этот вопрос следует рассматривать отдельно от споров о финансировании Венгрии ЕС.

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