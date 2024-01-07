Утім, не варто одразу чекати умовних катаклізмів з боку Орбана, зазначив у розмові з 24 Каналом політолог Тарас Загородній. Він пояснив, що наразі угорський прем'єр намагається не переходити "червоних ліній".

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"Я особисто не чекаю катаклізмів з боку пана Орбана. Він в дійсності дуже багато говорить, але де потрібно не перетискати, там він не перетискає. От європейці не можуть ніяк його схопити, щоб вказати, що він порушує", – сказав політолог.

Чого чекати від Орбана

Орбан діє хитро. Наприклад, він може пропустити якусь одну частину, як це було з голосуванням щодо надання Україні кандидатства в ЄС.

"Я думаю, що в політичний світ увійшов такий мем, як "угорське голосування". Тобто в принципі можна було вийти під час голосування і з одного боку всі країни підтримали, а з іншого – ти був проти. Така дипломатія", – пояснив Загородній.

В питаннях, коли угорський прем'єр блокує допомогу Україні, потім він торгується за свої вигоди.

"Тому я не думаю, що Орбан буде себе поводити так, що все зупиниться. Ба більше – в ЄС значно більше країн і я упевнений, що важелі тиску на Угорщину і особисто Орбана у західних країн є", – додав він.

Чи грає Орбан винятково на Росію

Віктора Орбана називають другом Владіміра Путіна і він повторює певні наративи та політику російського диктатора. Але з іншого боку угорський прем'єр може висловлювати настрої певної категорії угорців.

"Угорщина перебуває в стані такого реваншизму ще з 1920 року, коли вони втратили 2/3 території королівства Угорщини за Тріанонським миром у результаті Першої світової війни. В це королівство входила нинішня територія Хорватії, величезної Румунії, Словаччина, частина України, Сербії, навіть десь Австрії, і у них досі є такі реваншистські настрої", – пояснив Загородній.

За його словами, ідеї Угорщини та Росії можуть співпадати у плані переділу кордонів у Європі. Тільки з різними ваговими категоріями.

Тому ми повинні розуміти, що з Угорщиною проблеми завжди будуть. Тим більше, що там є ще конкретний розрахунок. Угорщина – це перша країна, яка точно постраждає від зближення України з ЄС. Тому що більш перспективна країна, населення більше і умовно кажучи вигідніше буде розміщувати виробництва і так далі,

– резюмував політолог.

Зазначимо, для участі у виборах Шарль Мішель хоче приєднатися до бельгійської ліберальної партії Реформістський рух. Європейська рада зможе обрати його наступника вже наприкінці червня 2024 року. Якщо парламентарі не домовляться, то ним автоматично стане лідер країни, яка головуватиме в Раді. В липні такою буде Угорщина.

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