Кілька днів тому Віктор Орбан повідомив, що прийняв пропозицію Зеленського провести двосторонню зустріч. В Офісі президента заявили, що вже розпочали підготовку до неї.

Дивіться також Україна в ЄС і НАТО до 2030 – наскільки це реально? Головні євроатлантичні підсумки 2023 року

Вже незабаром

Глава Офісу Андрій Єрмак розповів подробиці телефонної розмови з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Посадовець наголосив, що обидві сторони працюють над організацією зустрічі Зеленського і Орбана.

У продовження розмови Президента Володимира Зеленського з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном працюємо над організацією зустрічі двох лідерів у найближчому майбутньому,

– йдеться у повідомленні керівника Офісу.

Крім того, Єрмак зазначив, що під час бесіди порушили питання щодо просування України на євроінтеграційному шляху.

Про що говоритимуть політики

В Офісі президента припустили, які теми порушать на зустрічі Орбана і Зеленського. Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква вважає, що переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном охоплять широкий спектр проблем.

Це, зокрема, питання нацменшин, економічні питання та питання транзиту.

Ми, безумовно, підготуємо цей візит і працюватимуть команди. Нічого кращого в дипломатії, ніж переговори віч-на-віч, не придумано,

– прокоментував майбутню зустріч Жовква.

Зустріч Зеленського і Орбана