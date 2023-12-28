Кілька днів тому Віктор Орбан повідомив, що прийняв пропозицію Зеленського провести двосторонню зустріч. В Офісі президента заявили, що вже розпочали підготовку до неї.
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Вже незабаром
Глава Офісу Андрій Єрмак розповів подробиці телефонної розмови з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Посадовець наголосив, що обидві сторони працюють над організацією зустрічі Зеленського і Орбана.
У продовження розмови Президента Володимира Зеленського з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном працюємо над організацією зустрічі двох лідерів у найближчому майбутньому,
– йдеться у повідомленні керівника Офісу.
Крім того, Єрмак зазначив, що під час бесіди порушили питання щодо просування України на євроінтеграційному шляху.
Про що говоритимуть політики
В Офісі президента припустили, які теми порушать на зустрічі Орбана і Зеленського. Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква вважає, що переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном охоплять широкий спектр проблем.
Це, зокрема, питання нацменшин, економічні питання та питання транзиту.
Ми, безумовно, підготуємо цей візит і працюватимуть команди. Нічого кращого в дипломатії, ніж переговори віч-на-віч, не придумано,
– прокоментував майбутню зустріч Жовква.
Зустріч Зеленського і Орбана
- Під час інавгурації президента Аргентини Хав'єра Мілея журналісти зафільмували момент короткої розмови між українським лідером та угорським прем'єром.
- Пізніше під час саміту "Україна – Північна Європа", який відбувався в Осло, Зеленський розповів про що говорив з Орбаном. Глава держави сказав колезі, що Україні та Угорщині потрібно провести конструктивну зустріч. Президент також повідомив, що попросив Орбана назвати хоча б одну причину блокування ним вступу України до ЄС.
- Як відомо, на саміті ЄС 14 – 15 грудня таки ухвалили рішення про початок переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу. При цьому Орбан у голосуванні участі не брав. Він вийшов із зали. Водночас угорцю вдалося заблокувати надання Україні допомоги від ЄС на чотири роки у розмірі 50 мільярдів євро.
- 19 грудня Зеленський під час великої пресконференції повторив, що хоче зустрітися з Орбаном віч-на-віч. Також президент зазначив, що політика Угорщини не дружня до України. Водночас глава держави зауважив, що під час діалогу з угорцем той не тиснув на нього щодо припинення вогню чи перемовин з Путіним. Про це посадовці ніколи не говорили.
- 21 грудня стало відомо, що угорський прем'єр погодився на зустріч із Зеленським.