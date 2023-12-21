Ця зустріч стане першою двосторонньою від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами Орбана, український лідер запропонував йому зустрітися ще на початку грудня 2023 року.

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До слова, під час візиту в Аргентину Зеленський встиг перекинутися декількома словами з Орбаном. Оприлюднені кадри свідчать, що це було доволі емоційно.

Орбан "відзначився" черговою обурливою заявою

Віктор Орбан регулярно "відзначається" скандальними вчинками та заявами. То він ветує вкрай необхідну Україні допомогу, то відверто словесно підігрує російській пропаганді.

Нещодавно він дійшов до того, що відмовився називати повномасштабну війну Росії з Україною війною. За словами Орбана, це – начебто "військова операція". Таку заяву Орбан робить у той час, коли росіяни скоюють геноцид українців.

Це військова операція. Між двома країнами не було оголошення війни. Коли Росія оголосить війну, тоді війна буде,

– заявив прем'єр-міністр Угорщини.

Російські окупанти ж продовжують вбивати в Україні дорослих та дітей, знищувати міста й села.