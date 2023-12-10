Варто зазначити, що днями відбудеться засідання Європейської ради, де розглядатимуть рішення щодо членства України в ЄС. Угорщина цілком може заблокувати відповідну пропозицію.
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Бесіда Орбана та Зеленського
Під час інавгурації новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея Володимир Зеленський поспілкувався з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Відповідні кадри можна було помітити на опублікованому офіційним Youtube-каналом Сенату відео з церемонії. Деталі розмови наразі не повідомляються.
Кадри емоційної розмови двох лідерів в Аргентині: дивіться відео
Варто зазначити, що 14 – 15 грудня відбудеться засідання Європейської ради. Під час нього визначатимуться з долею старту переговорів з Україною про членство в ЄС. Віктор Орбан раніше погрожував заблокувати рішення про початок процедури.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак 6 грудня заявив, що Україна хоче домовитися про розмову двох лідерів. Тоді Єрмак у телефонному режимі обговорив це питання з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. За словами очільника ОП, вони домовилися працювати над визначенням зручної дати такої зустрічі.
Зеленський в Аргентині
- У Буенос-Айресі 10 грудня відбулася церемонія інавгурації Хав'єра Мілея, на яку прибув й Володимир Зеленський. Опісля церемонії він щиро привітав свого колегу, зауваживши, що це новий початок для Аргентини й новий початок в стосунках двох країн.
- Перед офіційним заходом президент України провів ряд зустрічей з лідерами країн Південної Америки – Парагваю, Уругваю та Еквадору. Зеленський хоче, щоб якнайбільше країн взяли участь у наступній зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики, яка відбудеться у січні 2024 року.
- Під час свого перебування в Аргентині президент також у телефонному режимі обговорив низку питань з президентом Франції. Розмова стосувалася військової допомоги, "зернового коридору" та вступу України до ЄС.