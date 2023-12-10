10 грудня близько 12 години ранку за місцевим часом Хав'єр Мілей офіційно став президентом Аргентини. Журналісти зафільмували його обійми із Зеленським.

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В Аргентини новий президент

Як повідомляють ЗМІ, під скандування "Свобода! Свобода!" Мілей склав президентську присягу за три хвилини до полудня. Вже колишній президент Аргентини Альберто Фернандес поклав на плечі Мілея президентський пояс, поплескавши його по плечу та сказавши кілька коротких слів, у той час, як прихильники Хав'єра скандували "Президенте! Президенте!".

О 11:15 Мілеї прибув до конгресу Аргентини в кортежі під сильною охороною. Там він підписав Книгу пошани Конгресу.

Під своїм підписом Мілей написав "Хай живе свобода, чорт забирай!". Це було його головне гасло всієї кампанії, зазначають у медіа.

Мілей розписався у Книзі пошани Конгресу / Фото Buenos Aires Herald

Зеленський привітав Хав'єра

На інавгурації був присутній президент Зеленський. Опісля церемонії він щиро привітав свого колегу.

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Це новий початок для Аргентини, і я бажаю Президенту Мілею та всьому аргентинському народу здивувати світ своїми успіхами. Я також упевнений, що двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься,

– прокоментував урочистий захід Зеленський.

Нагадаємо, що президент України прибув до Буенос-Айреса близько другої години ночі за місцевим часом. На церемонію інавгурації Зеленський отримав запрошення від самого Мілея, коли телефонував йому, аби привітати із перемогою на виборах.

Зеленський на інавгурації / Фото соцмережі

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