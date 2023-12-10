10 декабря около 12 часов утра по местному времени Хавьер Милей официально стал президентом Аргентины. Журналисты засняли его объятия с Зеленским.

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У Аргентины новый президент

Как сообщают СМИ, под скандирование "Свобода! Свобода!" Милей принял присягу за три минуты до полудня. Уже бывший президент Аргентины Альберто Фернандес положил на плечи Милея президентский пояс, похлопав его по плечу и произнеся несколько коротких слов, в то время как поклонники Хавьера скандировали "Президент! Президент!".

В 11:15 Милеи прибыл в конгресс Аргентины в кортеже под сильной охраной. Там он подписал Книгу почета Конгресса.

Под своей подписью Милей написал "Да здравствует свобода, черт возьми!". Это был его главный лозунг всей кампании, отмечают в СМИ.



Милей расписался в Книге почета Конгреса / Фото Buenos Aires Herald

Зеленський поздравил Хавьера

На инаугурации присутствовал президент Зеленский. После церемонии он искренне поздравил своего коллегу.

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Это новое начало для Аргентины, и я желаю Президенту Милею и всему аргентинскому народу удивить мир своими успехами. Я также уверен, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Аргентиной будет и дальше расширяться,

– прокомментировал торжественное мероприятие Зеленский.

Напомним, что президент Украины прибыл в Буэнос-Айрес около двух часов ночи по местному времени. На церемонию инаугурации Зеленский получил приглашение от самого Милея, когда звонил по телефону ему, чтобы поздравить с победой на выборах.

Зеленский на инаугурации / Фото соцсети

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