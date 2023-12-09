Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Игорь Рейтерович, отметив, что коммуникация с ними очень важна. Он добавил, что сейчас Украина общается только с Бразилией и Чили. Отметим, что также на инаугурацию пригласили Владимира Путина.

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"Во всем остальном – это минимальное общение, а регион огромный. Регион, имеющий большое представительство в ООН", – сказал Рейтерович.

Россия тем временем пытается работать в этом регионе и засылает туда дипломатов. Все, чтобы изменить ситуацию в свою пользу и получить голоса поддержки.

Аргентина – одна из самых больших стран Латинской Америки. Она имеет очень значительный потенциал, в частности, насчёт ведения международных отношений. Страна-агрессор нацеливается на Аргентину, чтобы та вступила в БРИКС. Тем временем новоизбранный президент страны против вступления в союз.

Обратите внимание! БРИКС – союз пяти стран. Туда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Он был основан во время Петербургского экономического форума в 2006 году.

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Это – не просто визит благодарности. Это, в первую очередь, попытка выйти на новый для нас политический, дипломатический рынок и попытаться начать "играть" по крайней мере на равных с Россией,

– убежден политолог.

Подобное у Украины, по словам Рейтеровича, происходило с Африкой и Арабским миром. Эти направления украинское государство игнорировало многие годы. А Россия этого не делала.

Цель Украины

В настоящее время страна-агрессор пытается формировать определенную коалицию. Если страны не будут голосовать против неё – это уже будет "большим успехом" для россиян. Именно поэтому Украине нужно стараться перехватывать инициативу. В частности, на этом континенте передавать некоторые сигналы миру и России.

"Избранный президент Аргентины прямо сказал, что Россия – страна-агрессор. "Ни в какой БРИКС мы вступать не будем". Он с Украиной – приходил с украинским флагом. Надо наладить отношения", – сказал Игорь Рейтерович.

В ближайший год к Аргентине может быть серьезно приковано внимание. Поэтому, если там в позитивном контексте будет фигурировать Украина, это будет только в пользу.

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