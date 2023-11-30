На этом на своей странице в сети Х подчеркнула будущая глава МИД Аргентины Диана Мондино. Ее заявление лаконичное и в то же время очень четкое.

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Аргентины не будет у БРИКС

Будущая министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино своим постом подтвердила, что это окончательное решение новоизбранного правительства. Его назначил президент Хавьер Милей, буквально недавно возглавивший страну.

Мы не войдем в БРИКС,
– написала она.

В БРИКС планировалось, что с 1 января 2024 года Аргентина пополнит союз. Кстати, предложение также получили Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Это сделали во время саммита группы в августе 2023 года, который проходил в Южной Африке.

Собственно, в Аргентине, во время состоявшихся более недели назад президентских выборов, победу одержал Хавьер Милей. Этот правый политик против того, чтобы страна присоединилась к БРИКС. А Диана Мондино, в свою очередь, заявляла, что во вступлении в этот союз она не видит никаких преимуществ.

Милей сделал предложение Зеленскому

Заметим, что сразу же после победы в президентских выборах Хавьер Милей сделал предложение Зеленскому провести мирную конференцию в Аргентине. Заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков выразил недоумение по этому поводу.

Мне несколько странно слышать такие заявления от новоизбранного президента Аргентины, учитывая, что в аргентинской истории 9 раз объявляли дефолт. Президенту лучше сфокусироваться на собственном государстве,
отметил Артем Бронжуков.

Если же Аргентина будет стремиться помочь нам оружием или финансами, Украина всегда будет благодарна за это. Впрочем, если будет говориться о навязывании решения мирных переговоров, то это неуместно.